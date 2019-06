Schrijver en schilder delen "Kamer in Oostende"

Dat is nu allemaal verweven in de roman ‘Een kamer in Oostende’. Peeters en Broucke weten als geen ander hun merkwaardige ontdekkingen en ontmoetingen in een verhaal te vatten. "Ik ken de Oostendenaars al een tijdje, omdat mij vrouw van Oostende is. Ik ken Oostende al 40 jaar. Maar de manier waarop Koen Broucke en ik hier rondliepen was toch nog anders", zegt Peeters. "Ik vind Oostendenaars heel open, heel aanspreekbaar. Je kunt heel makkelijk contact maken. Het is gemakkelijker om met iemand te babbelen dan in Leuven of Antwerpen. Ze zijn heel op en je weet ook heel direct wat ze denken". Koen Broucke maakte de schetsen en marines bij het verhaal. ‘Kamer in Oostende’ is een boek over vriendschap en zeldzame, kostbare momenten.