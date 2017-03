Schuiferskapelle vreest voor uitbreiding kippenkwekerij

Maar heel zeker is dat niet, want er liggen ook ander bedrijven in de omgeving. De kippenkweker heeft intussen een milieuvergunning aangevraagd om het aantal kippen van 85.000 naar 243.000 uit te breiden. De inwoners van Schuiferskapelle zijn er niet gerust op, zo bleek op een infovergadering in Ruiselede. Inwoners kunnen tot 3 april bezwaarschriften tegen de uitbreiding indienden in Ruiselede of Tielt. De gemeenten geven dan advies aan de provincie. Het is dan de provincie die beslist of de milieuvergunning er komt en onder welke voorwaarden.