Schuilkelder uit W.O.II blootgelegd in Duinbergen

Bij de opbraak van het Astridplein in Duinbergen bij Knokke-Heist is een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd.

De dienst Erfgoed bekijkt nog wat er in de toekomst met de schuilkelder zal gebeuren. Momenteel wordt het Astridplein heraangelegd tot een groene ruimte. Bij het openbreken van het plein, is ondergronds een schuilkelder gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Stadsdiensten wisten wel van het bestaan van de schuilkelder onder het plein. Voorlopig is het nog onduidelijk wat er met de kelder zal gebeuren. Voorlopig blijft de kelder openliggen en kunnen passanten het stukje geschiedenis nog bekijken.