Schurft breekt uit in rusthuis Tielt

In het rusthuis Deken Darras in Tielt is bij een bewoner en een medewerker schurft vastgesteld. Het woonzorgcentrum neemt enkele strengere maatregelen en belooft transparant te zullen werken.

In een van de vier afdelingen raakte een bewoner besmet met schurft of scabiës. Ook een medewerker liep de huidaandoening op. De bijna 200 bewoners ,150 medewerkers tot zelfs de 25 vrijwilligers worden meteen behandeld. “Er is geen enkele reden tot paniek,’ stelt OCMW-voorzitster Pascale Baert gerust. “We nemen wel geen halve maatregelen.”

Iedereen krijgt medicatie en moet douchen. Ook het bedlinnen wordt ververst. Alles samen zal de behandeling het rusthuis zo’n 10.000 euro lichter maken.

Schurft is een erg besmettelijke huidaandoening. Het kan gebeuren dat er enige tijd tussen de besmetting en eerste klachten is. Het is dus ook zo dat de ziekte al doorgegeven kan zijn, nog voor de eerste symptomen zich ontwikkelen.