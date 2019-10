Schutter fitnessmoord niet veroordeeld voor cannabisplantage

Volgens de rechter is de vordering onontvankelijk omdat ze in het moorddossier ook al bestraft werden voor de drugs. Het was drugshandel die leidde tot de schietpartij waarbij een twintiger het leven liet. Twee andere beklaagden werden wel veroordeeld.

Foutgelopen drugsdeal

Op 15 augustus 2016 wilden drie West-Vlamingen in Dadizele een kilogram weed verkopen aan drie Antwerpenaren, maar de deal liep fout. De drie waren wantrouwig en namen twee geladen wapens mee. Toen de twintigjarige Elias K. met een matrak begon te zwaaien, trok een van hen het vuurwapen en schoot. Hiervoor werd de schutter eind vorig jaar veroordeeld tot 12 jaar voor doodslag en 40 maanden voor drugsbezit. Zijn kompaan kreeg 62 maanden voor lidmaatschap van een criminele organisatie en verboden wapendracht.

Cannabis

In september moesten de twee West-Vlamingen zich voor de Kortrijkse rechtbank ook verantwoorden voor het kweken van cannabis. Speurders ontdekten de plantage kort na de schietpartij. De strafrechter oordeelde maandag echter dat de strafvordering niet ontvankelijk was, omdat de twee beklaagden eerder al in het moorddossier veroordeeld werden voor drugs. Een koppel met financiële moeilijkheden, dat door de twee onder druk werd gezet om cannabis te helpen kweken in een woning in Menen, werd wel veroordeeld. De man kreeg een celstraf van twaalf maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro, waarvan 600 euro effectief. De vrouw kwam ervan af met 60 uur werkstraf en een boete van 6.000 euro met uitstel.