Scoutleidster schrijft open brief aan minister Dalle: "Verlies jongeren niet uit het oog"

"Verlies de jongeren niet uit het oog in de vaccinatiecampagne". Dat is de boodschap in de open brief van leidster Birte Vandaele van de Scouts in Poperinge.

Na amper vier dagen moesten zij hun kamp in Oudenburg al afbreken. Niet door wateroverlast, maar nadat een leider positief testte op corona, ondanks zelftests vooraf en een verhoogde waakzaamheid. "We hebben toen besloten om het kamp meteen stop te zetten zodat geen enkel kind in quarantaine moest. Dat was één van de voornaamste redenen waarom we het kamp meteen hebben stopgezet," zegt Birte. Grote ontgoocheling dus bij de leden, want het kamp is het jaarlijkse hoogtepunt. Maar er was ook begrip.

"Zomer moet zorgeloos zijn voor kinderen"

"Tien dagen gewoon kind zijn, zijn bruusk afgelast. Terwijl een zomer voor kinderen eigenlijk zorgeloos moet zijn," schrijft Birte in haar open brief. Die heeft ze vooral gericht aan minister van jeugd Benjamin Dalle. "Ik wil gewoon dat er nog steeds aandacht is voor het welzijn van de jongeren en voor het jeugdwerk. Want de vaccinatie gaat goed vooruit. Maar toch moeten nog veel kampen stoppen omwille van corona. Ik wil gewoon dat de aandacht voor jongeren blijven en dat de volgende kampzomer geen enkel kind nog moet vrezen dat het kamp zal moeten stoppen door corona.

Binnenkort is minister Dalle in de Westhoek. Birte zal de bezorgdheid van wellicht veel jeugdbewegingen dan persoonlijk aan hem overmaken.