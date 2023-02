Scouts vindt steeds moeilijker een kampplaats

Het is moeilijker geworden om een kampplaats te vinden in Wallonië. Dat bevestigt Scouts en Gidsen Vlaanderen, nadat vorige week ook Franstalige jeugdbewegingen melding maakten van het probleem.

De Franstalige jeugdbewegingen zoeken nog voor 420 groepen met in totaal 17.300 kinderen een kampplek. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen zegt dat er meer druk op de ketel komt. Daar ziet de jeugdbeweging een aantal aanleidingen voor. Zo is de zomervakantie in Wallonië verkort, waardoor ook het kampeerseizoen korter moet. Scouts en Gidsen Vlaanderen groeide bovendien tot 90.000 leden, meer dan ooit. "Dat succes zorgt voor grotere groepen en meer kampen: vraag en aanbod komen zo onder druk", zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

TWEELEDIGE OORZAAK

Daarnaast is er de voorbije jaren meer aandacht gekomen voor hygiëne en sanitair, speelruimte, toegankelijkheid en veiligheid. Het is voor eigenaars van terreinen niet altijd evident om aan de normen te voldoen, aldus Scouts en Gidsen Vlaanderen. Kortom, de verenigingen blijven groeien, en steeds minder kampplaatsen voldoen aan de strengere normen die de verenigingen opleggen.