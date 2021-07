Scoutskamp valt in het water na hevige wolkbreuk

In Oostduinkerke moest een scoutsgroep uit het Oost-Vlaamse Lievegem het zomerkamp op een weide van een landbouwer hals over kop opbreken.

"Alles was aan het zwemmen"

Groepsleidster Justine Goethals van Scouts en Gidsen Lievegem: "Deze ochtend wekten onze leden ons. Het was rond halfvijf. We hadden zelf al door dat het heel hevig was. de tenten lekten, maar we wisten niet dat het zo erg was.We zijn onmiddellijk naar de kinderen gaan kijken en daar bleek alles aan het zwemmen. Kledij, matjes, laarzen, alles nat. Het was echt wel heftig opstaan." Gisteravond zaten de jonggidsen en jongverkenners nog met ruim twintig jongeren gezellig rond het kampvuur. Toen wisten ze nog niet dat vanochtend alles in het water zou vallen. Ze verbleven hier zeven dagen en hadden een heel fijn kamp in Oostduinkerke.

Landbouwers

Ook de boer die de weide ter beschikking stelde, heeft met de jonge scouts te doen. Hij heeft alles gedaan om hen te helpen. Landbouwer NicoVermeire : We hebben ze dan laten schuilen in de boerderij en iets warms gegeven om hen op te warmen. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat het hier zomaar in de zomer onderloopt. Het is toch extreem." Niet allen de jeugdbewegingen zitten in nesten. Als de buien aanhouden komen ook landbouwers zelf snel in de problemen op hun akkers. Straks moet de tarwe geoogst worden en daarvoor moet het snel drogen.