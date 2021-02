Sculpturen moeten verleden tastbaar maken op flank Kemmelberg

Het is een Land Art project van Jean-Louis Muller uit Blankenberge die zo de tijd van de jagers, de eerste boeren en de Kelten weer oproept. Zij waren de eerste bewoners van de Kemmelberg. De sculpturen zijn gemaakt met wilgentakken. Het kunstwerk the Ancestors- Les Ancètres wil het verleden weer eventjes tastbaar maken. Negen sculpturen van landschapskunstenaar Jean-Louis Muller komen er in dynamisch vlechtwerk.

Het landschapskunstwerk is een jaar lang te zien op de flanken van de Kemmelberg langs de Lettingstraat in Dranouter.