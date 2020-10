Sea Life Blankenberge laat babyzeehond Sem vrij

Sea Life Blankenberge heeft dinsdag het babyzeehondje Sem vrijgelaten. De zeehondenpup was aangespoeld op het strand van Oostduinkerke en werd verzorgd in het opvangcentrum van Sea Life Blankenberge. Ondertussen is het dier genoeg aangesterkt om terug vrijgelaten te worden in zee.

Begin juli spoelde zeehond Sem aan op het strand van Oostduinkerke. Het diertje was net geen week oud en was zijn moeder verloren. "Sem was niet ziek maar zonder moeder is het moeilijk voor zo'n jong dier om te overleven in de zee", zegt dierenverzorger Scott Hadley. Daarom werd het dier opgevangen in Sea Life Blankenberge.

Na ruim drie maanden is de zeehondenpup met haar 34 kilogram genoeg aangesterkt en gegroeid om terug in zee te gaan. Momenteel verblijven nog vier zeehonden in het opvangcentrum van Sea Life Blankenberge.