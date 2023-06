Sea Life Blankenberge vangt nu ook bruinvissen op

In Blankenberge zal Sea Life, gespecialiseerd in de opvang van zieke en gewonde zeehonden, nu ook bruinvissen opvangen. De dieren, een soort walvissen, kunnen weer op krachten komen in een groot bassin. In onze Noordzee leven ongeveer 4.000 bruinvissen.

Sea Life Blankenberg staat bekend voor het opvangen van zeehonden, maar krijgt ook oproepen van bruinvissen. "We zien dat het aantal gestrande bruinvissen stijgt. Bovendien blijkt dat de dieren, die de meest voorkomende walvissoort van de Noordzee zijn, tot op heden geen goede opvang ter beschikking hadden", zegt algemeen directeur Steve Vermote. De dieren worden verzorgd in een bad van drie op zes meter waar 25.000 liter zeewater in kan. Vorig jaar ving Sea Life 45 bruinvissen op.

Zo snel mogelijk opnieuw het water in

Tot voor kort ving Boudewijn Seapark in Brugge gestrandde bruinvissen op. Er is ook een opvangcentrum in het noorden van Nederland maar dat is 400 kilometer rijden en gestrandde dieren moeten zo snel mogelijk opnieuw het water in. De bruinvissen verblijven in het ziekenhuis van Sea Life. Bezoekers krijgen de dieren niet te zien.