Sea Life blijft open en verlaagt tarieven

Na de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, kan Sea Life Blankenberge mits enkele aanpassingen alsnog open blijven. Zo zal enkel het buitengedeelte toegankelijk zijn voor bezoekers. ‘’De veiligheid van onze bezoekers garanderen, blijft altijd onze hoogste prioriteit.’’ vertelt general manager Michael Hoogeveen. ‘’We hebben de looproute zo aangepast dat mensen nog steeds van een leuke ervaring kunnen genieten zonder zich onveilig te voelen.’’

Zeehondenopvangcentrum blijft open

Het aquarium heeft een groot buitengedeelte, met onder andere ook het zeehondenopvangcentrum. De organisatie redt jaarlijks zo’n 40 zeehonden, die ze dan verzorgen en uiteindelijk weer vrijlaten in de Noordzee. In het nieuw coronaproof concept zal er meer nadruk op het opvangcentrum gelegd worden. Bovendien kunnen bezoekers in het buitengedeelte ook helemaal tot rust komen bij het aanschouwen van zeeleeuwen, otters en pinguïns.

Verlaagde prijs

Sea Life Blankenberge wil haar bezoekers op een eerlijke manier van het park laten genieten. Omdat momenteel enkel het buitengedeelte open kan, heeft het park beslist de inkomprijs te verlagen naar 9,5 euro. Bezoekers die al een ticket hebben gekocht, kunnen ervoor kiezen om ofwel het verschil terugbetaald te krijgen om ofwel het verschil te doneren aan de zieke zeehondjes.