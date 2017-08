Sea Life nuanceert verhaal agressieve zeehonden

Het centrum in Blankenberge vangt al jarenlang zeehonden op. Daarmee nuanceert Sea Life de verhalen dat het een kwestie van tijd is voor de grijze zeehond het op de mens munt. De kranten La Dernière Heure en Het Laatste Nieuws waarschuwden gisteren voor de grijze zeehond, op basis van enkele waarnemingen van dode dieren en uitspraken van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO). Volgens het ILVO is het een kwestie van tijd voor een grijze zeehond een mens aanvalt.

"Het klopt dat grijze zeehonden agressief kunnen zijn, meer dan gewone zeehonden", zegt verzorgster Stefanie de Fonseca. "Ze hebben scherpe tanden als afweermiddel tegen natuurlijke vijanden waarmee ze kunnen uithalen, maar het is niet zo dat ze op het strand zullen komen om mensen aan te vallen." De Fonseca verzorgt bijna dagelijks jonge, verdwaalde of verzwakte zeehonden. "Bij iedere vondst van een zeehond benadrukken we telkens dat de dieren met rust gelaten moeten worden. Als ze opgekruld liggen, zijn ze vast aan het rusten. Als ze plat liggen of er zijn wondjes waarneembaar, is het best de politie of ons zeehondenopvangcentrum te bellen."

Zwemmers

Ook zwemmers hoeven niet meteen te vrezen. "In de zee heeft een zeehond veel ruimte dus hij zal eerder wegzwemmen als hij een mens ziet

of hoogstens eens dichterbij komen kijken", klinkt het nog. "Als een zeehond aanvalt, dan moet die zich echt bedreigd voelen of een mens voor iets ander

s aanzien"