Sea Life in Blankenberge roept op om uit te kijken naar aangespoelde bruinvissen aan onze kust. Voorlopig zijn er nog geen gemeld, maar in Zeeland (Nederland) wel.

In Zeeland zijn al enkele bruinvissen aangespoeld na het stormweer van de voorbije dagen. Daardoor komen de dieren in de problemen. Vaak zijn ze verzwakt en het is dan ook belangrijk om ze niet zomaar terug in zee te duwen. Wie een bruinvis ziet, kan bellen naar Sea Life in Blankenberge. Onlangs nog hebben ze daar een opvangcentrum voor bruinvissen geopend.

