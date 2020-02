SEA LIFE roept op om zeehonden met rust te laten

“Wandelaars op het strand denken vaak dat zo’n zeehondje in nood is. En proberen die op eigen houtje te helpen door hen ‘Tuc-koekjes’ te voederen of zelfs vis van het viskraam. Dat is uiteraard geen goed idee", vertelt woordvoerster van SEA LIFE Astrid Vertongen.

"Het best van al blijf je op 20 meter afstand om het dier niet onnodig te stresseren. Mensen mogen steeds naar ons bellen als ze vermoeden dat de zeehond in nood is”. SEA LIFE stelde een lijstje op waaraan je kan zien of een zeehond in nood is of niet:

Ook honden hou je beter aan de leiband want die zien onterecht een speelkameraatje in de zeedieren. Ondanks hun naam hebben zeehonden weinig gemeen met ‘landhonden’. Ze kunnen dan ook erg agressief reageren als een hond dichtbij komt.