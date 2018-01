Sea Life rukt uit voor verzwakte zeehondenpup

Sea Life in Blankenberge is voor het eerst dit jaar moeten uitrukken voor een aangespoeld zeehondje op het strand van de Vosseslag bij De Haan.

Het gaat om een grijs zeehondje dat erg verzwakt was en 14 kilo weegt. "De pup heeft een gezwollen muil en is erg uitgeput. Het dier heeft daarnaast ook te kampen met koorts", zegt dierenverzorger Jasper Mathys. "Met de storm van de afgelopen dagen, had er zich een kleine klif gevormd. De pup kon niet verder op het strand kruipen en ook voor mij was het een hele onderneming om het dier op het hoger gelegen gedeelte te krijgen. Gelukkig kon ik rekenen op de hulp van omstaanders.”, gaat hij verder.

De komende maanden zullen de verzorgers de jonge pup intensief verzorgen Als de pup over twee tot vier maanden aangesterkt en op gewicht is, zal de zeehond terug vrijgelaten worden.