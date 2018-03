Sea Life stelt zeedino’s tentoon

Op de nieuwe expo vind je naast fossielen ook levende dieren als degenkrabben en gestreepte stierkophaaien. Kinderen kunnen fossielen opgraven en via een interactief spel kennismaken met de prehistorische wezens. “We willen onze bezoekers meer leren over zeereptielen uit de regio. Zo leert men wat er misschien zelf in hun tuin ligt, diep onder de aarde natuurlijk”, vertelt hoofddierenverzorger Manu Potin.



De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.