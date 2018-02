Sea Life vangt zeehond met zware eczeem op

Het gaat om een vrouwelijke zeehond waarvan haar lichaam voor 50% bedekt is met eczeem. De huid is er zo slecht aan toe dat het het bloed door haar vel druppelt. Het is de eerste pup in de geschiedenis van het zeehondenopvangcentrum met zo'n hevige vorm van eczeem. De dierenarts is er wel van overtuigd dat de pup volledig zal kunnen herstellen.

De pup vervoegt zich bij de vijf pups die op dit moment nog in het zeehondenopvangcentrum verblijven. Ze blijft weliswaar nog op quarantaine tot ze helemaal genezen is.