Sea Life vraagt foto's bij melding zeehondjes

Deze vakantie wordt de zeehondenopvang overspoeld met telefoontjes en op zo’n foto kunnen de verzorgers zien of het om een dier in nood gaat. Want in drie kwart van de gevallen gaat het om een melding van een gezond dier dat even op adem komt. Intussen loopt er een discussie over een doorgedreven opvang van zeehonden in de Noordzee.

Ook Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen vindt dat er grenzen zijn. "Voor dieren die met uitsterven bedreigd zijn kunnen we natuurlijk een uitzondering maken en daarbij is elk individu belangrijk. Maar in dit geval er zijn tienduizenden gewone en grijze zeehonden in onze Noordzee. De dieren zijn niet bedreigd. Ik denk ook aan de opvang van meeuwen. Dat is een tegenstrijdigheid wat we doen met meeuwen. We bestrijden ze als overlast, maar elke zilvermeeuw verzorgen we en laten we weer vrij.