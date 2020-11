Sea Life zet weer zeehonden terug in zee

De twee dieren spoelden afgelopen zomer aan langs de Belgische kust en werden de afgelopen tijd verzorgd in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life Blankenberge. Nu ze helemaal hersteld zijn, mochten ze terug naar zee.

Ook nu Sea Life Blankenberge gesloten is vanwege de coronamaatregelen, worden zieke of gewonde zeehonden verzorgd in het opvangcentrum. "Ons team zet zich dag in dag uit in voor deze dieren. Of we nu bezoekers hebben of niet, de zorg van de dieren gaat door. Ze terug gezond mogen vrijlaten in zee, is telkens weer een emotioneel moment. Dat geeft bakken voldoening", vertelt Scott Hadley, hoofddierenverzorger bij Sea Life.

Om alles in het park veilig te laten verlopen, heeft Sea Life haar team dierenverzorgers in twee verdeeld. Zo komt het ene team niet in contact met het andere team. "Zo kan de zorg voor de dieren gegarandeerd worden indien er een besmetting is bij een van de teams", zegt Hadley. Momenteel verblijven nog twee zeehonden in het opvangcentrum. Waarschijnlijk zullen die zeehonden deze winter terug in zee mogen.