Seafront sluit de deuren, maar heropent met nieuwe stijl in 2022

Vandaag is de laatste bezoekdag aan het maritiem themapark Seafront in Zeebrugge. Na ruim twintig jaar en duizenden bezoekers gaan de deuren van de oude vismijn definitief dicht. Het gebouw en de hele Seafront site krijgen een ruimere invulling.

Twintig jaar lang hebben duizenden mensen het themapark Seafront in Zeebrugge bezocht. De deuren van de oude vismijn gaan nu definitief op slot voor renovatiewerken. In het vernieuwde Seafront zal meer worden ingezet op vrije tijd en ontspanning met als rode draad het verhaal van de zee en de zeevaart.

Nieuwe stijl

De familie Becaus van de Vlaamse Visveiling en ook de eigenaar van de 20.000 vierkante oude vismijnsite kiest voor een andere invulling. Het verhaal van de visserij en de zee op een speelse manier brengen wordt de nieuwe insteek, maar er is ook meer aandacht en ruimte voor ontspanning.

Hoeveel het project zal kosten, is nog niet geweten. Momenteel lopen er nog gesprekken met een veertigtal partners over een gevarieerde mix voor de invulling van de site. Curator Aaron Vanneste is alvast enthousiast over het nieuwe Seafront.

De lancering van Seafronts nieuwe stijl is voorzien voor het voorjaar van 2022.