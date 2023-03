Sealife plaatst container voor extra opvang zeehondjes

Sea Life in Blankenberge plaatst een container naast het opvangcentrum om meer aangespoelde en zieke zeehondjes te kunnen opvangen. Momenteel zijn de vijf voorziene plaatsen in het gebouw bezet.

Door de vogelgriep mogen de zeehonden ook niet met meer dan één dier in dezelfde box verblijven en dat zorgt voor extra drukte.

Meer alert

De container is nu nog leeg maar hier kunnen tot vier zeehonden worden opgevangen om te herstellen van bijtwondes of aan te sterken tot ze weer worden vrijgelaten. Het toegenomen aantal zeehonden in Sea Life heeft volgens het opvangcentrum vooral met toegenomen alertheid te maken.

"Vooral bijtwonden"

Steve Vermote van Sea Life: "Ik denk vooral vanuit de burgers, dat de mensen veel sneller melden als ze een zeehond zien die vooral ook gewond is of waar ze iets zien dat niet klopt, gaan ze het veel sneller aan ons melden. Waardoor we veel sneller gaan uitrukken en de zeehond indien nodig met ons meenemen.

We merken wel dat meerdere zeehonden toch vooral bijtwonden hadden. Dat hadden we ook al een paar weken in de pers gemeld. Om toch de hond aangelijnd te blijven houden, zeker op het strand, blijf dit doen. We merken wel dat de bijtwonden minder zijn. We vangen wel zieke zeehondjes op die wel eens longwormen hebben of andere dingen maar dat zijn in principe hele kleine dingetjes die we vrij snel kunnen oplossen."