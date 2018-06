Seba Steen verovert wereldtitel boksen U23

Steen nam het om 23 uur op tegen de Hongaar Kovacs. In ronde twee haalde Steen een eerste keer zwaar uit. Kovacs was niet onder de indruk en sloeg bij een volgende aanval de wenkbrauw van Steen open. Steen bleef Kovacs bekampen en had duidelijk het overwicht. De tussenstand na vijf rondes was dan ook 40-36 in het voordeel van Steen.

Uitputtingsslag

Vanaf ronde zes werd de wedstrijd een uitputtingsslag en hapten zowel Steen als Kovacs naar adem. In de zevende ronde deelde Steen een paar rake slagen uit en zette hij het kamp definitief naar zijn hand. Na tien rondes mocht Steen eindelijk het zegegebaar maken. Naast de wereldtitel bij de U23 verovert Steen door deze overwinning een plaats bij de top 100 van de wereld in zijn leeftijdscategorie.