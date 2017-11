Secretaris Talbot House krijgt Brits ereteken

Jan Louagie, de secretaris van de vzw Talbot House in Poperinge, krijgt het ereteken "Member of the British Empire" uitgereikt.

Dat zal gebeuren op Wapenstilstandsdag zaterdag 11 november in het Talbot House door de Britse Princess Anne, dochter van Queen Elizabeth II. De prinses brengt zaterdag in de voormiddag een privébezoek aan Talbot House, samen met haar echtgenoot Vice Admiral Sir Timothy Laurence, die ondervoorzitter is van de Commonwealth War Graves Commission, die de Britse oorlogsbegraafplaatsen beheert.

Tijdens W.O. I was Talbot House het bekendste soldatenhuis van het Britse leger aan het Westelijk Front. Het was een alternatief ontspanningsoord waar alle soldaten, zonder onderscheid van rang, welkom waren, of zoals één onder hen het verwoordde, “een oase van rust in een dolgedraaide wereld”. Ook nu nog is het een vredevolle plaats, waar iedereen gastvrij ontvangen wordt.

Koninklijke gasten

De vzw, die in 1930 werd opgericht om het Talbot House te beheren, is internationaal samengesteld en werd van meet af aan een symbool van de vriendschappelijke banden die bestaan tussen het Verenigd Koninkrijk en België. Zo kwamen in 1966 reeds Koning Boudewijn en de Britse Koningin Elizabeth II samen in Talbot House op bezoek. Dertig jaar later was ook Koning Albert II te gast. Andere koninklijke gasten waren Princess Alexandra en haar broer Edward, Hertog van Kent.

Het bezoek van Princess Anne bekroont een lange rij evenementen, waarmee Talbot House, dat in 2015 zijn honderdste verjaardag vierde, de herdenkingsperiode in de verf zet. Tijdens haar bezoek aan het huis zal Princess Anne een ontmoeting hebben met het personeel, de huisbewaarders en de Belgische en Britse leden van de vzw Talbot House. Bij die gelegenheid reikt de prinses ook het ereteken ‘Member of the British Empire’ uit aan Jan Louagie, sedert 1982 secretaris van vzw Talbot House. Deze onderscheiding erkent niet alleen zijn verdiensten, maar wordt tegelijk beschouwd als een stimulans voor de personeelsleden en de vele vrijwilligers die zich dag na dag inzetten voor het behoud van dit waardevol cultureel erfgoed.