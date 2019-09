Sector buigt zich over toekomst van toerisme in Vlaanderen

Op uitnodiging van toerisme Vlaanderen buigt de sector zich in Brugge over de toekomst van het toerisme in Vlaanderen.

Het is dikwijls een moeilijk zoeken naar een evenwicht tussen de voordelen van het toerisme en de belangen van de bewoners in een toeristisch centrum. En het aantal toeristen zal in de toekomst alleen maar stijgen.

Dat de tweedaagse in Brugge plaatsvindt is geen toeval. Onlangs lanceerde het stadsbestuur nog een strategisch plan om te voorkomen dat de impact van het toerisme te goot wordt op het dagdagelijkse leven in de stad. Aan bod komt ook het cruisetoerisme dat in Brugge een grote impact heeft.