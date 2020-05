Sectoren vragen snel duidelijkheid over reisverbod

Onder meer de horeca en de organisatoren van sportkampen willen snel weten waar ze aan toe zijn. Want die hebben nog altijd geen groen licht. En dat groen licht komt er ook niet meteen voor een uitstap naar Frankrijk of Nederland. De grenscontroles zullen niet opgeheven worden voor 8 juni. Dat heeft minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem vandaag gezegd.

Je mag alleen de grens over voor essentiële verplaatsingen. Wel is het bijna zeker, zegt De Crem, dat familiebezoek aan het lijstje van essentiële verplaatsingen zal toegevoegd worden nog voor 8 juni. Wie dus familie wonen heeft in Frankrijk of Nederland, zou dan de grens over mogen. Experten zullen daar dinsdagavond een advies over geven.