Sectorfederatie Comeos: "Slechtste wintersolden ooit"

Volgens Comeos lag de omzet bij de kledingketens gemiddeld 25 tot 35 procent lager dan tijdens de wintersolden vorig jaar. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen. "Funshoppen was dit jaar niet mogelijk, de consumenten konden enkel noodzakelijk shoppen", schetst Kathy Bergen, sectormanager fashion van Comeos. Zo moeten mensen alleen winkelen en zijn de horecazaken dicht. Er liep volgens de federatie bijna de helft minder volk rond in de winkelstraten.

Toch is Comeos niet ontevreden over de verlenging van de koopjesperiode met twee weken, tot midden februari. "Februari is in normale jaren een bijzonder kalme maand, dat hebben we dit jaar een beetje kunnen counteren", aldus Bergen.

NSZ: "Soldenperiodes structureel verlengen"

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) noemt de verlenging een goede maatregel, ook al kon die niet vermijden "dat de winkeliers afstevenen op 40 à 45 procent minder omzet dan de wintersolden van vorig jaar en ruim 30 procent meer stock over hebben in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar".

Het NSZ vraagt "dat de overweging wordt gemaakt om zo'n verlenging structureel in te voeren". Een lichtpuntje was volgens de organisatie de onlineverkoop, al blijft die in de modesector nog erg beperkt.

Mode Unie: "Geen maatregelen zal voor massaal jobverlies zorgen"

Ook Mode Unie maakt zaterdag een negatieve eindbalans op van de wintersolden. In januari hadden al acht op de tien ondernemers aangegeven minder te hebben verkocht, gemiddeld 26 procent. En de twee extra koopjesweken waren volgens deze sectororganisatie wel "een nobel initiatief, maar helaas een maat voor niets".

"Na de al barslechte solden zorgden deze twee extra weken nauwelijks voor extra verkoop", zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. Ze baseert zich daarvoor op een rondvraag bij 315 modehandelaars. Bijna zes op de tien handelaars realiseerden zelfs geen extra soldenverkoop.

Mode Unie herhaalt de vraag om ondersteuning, meer bepaald in de vorm van een tijdelijke btw-verlaging naar 12 procent voor de modesector in het tweede kwartaal. "Indien deze extra ondersteuning voor modehandelaars er niet komt, zullen we een domino-effect zien en komt de volledige Belgische modesector nog meer onder druk te staan, wat zal leiden tot een golf van faillissementen en massaal jobverlies", waarschuwt Delanghe.