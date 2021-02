Secundair onderwijs start met afkoelingsweek

Zo blijven meer dan 1.000 middelbare scholen in Vlaanderen blijven dicht, al krijgen de leerlingen wel voltijds afstandsonderwijs.

De afkoelingsweek werd voorgesteld nadat het coronavirus aan een nieuwe opmars bezig in de vorm van verschillende varianten. Het gaat niet om een week vakantie, wel om een periode van afstandsonderwijs in het secundair onderwijs. In totaal zullen ruim 400.000 leerlingen zo thuis les volgen.

Niet voor jongste

De leerlingen van het lager onderwijs, de kleuters en de kwetsbare scholieren van het BuSO OV1 en OV2 kunnen deze week wel naar school gaan. Voor hen is afstandsonderwijs niet alleen moeilijker te organiseren, maar zou er bij een collectieve sluiting ook opnieuw buitenschoolse opvang moeten georganiseerd worden.

Zeker wanneer er kinderen zijn waarbij de ouders een essentieel beroep uitvoeren. Dat zou betekenen dat er verschillende bubbels van verschillende scholen met elkaar vermengd worden, net wat virologen afraden, stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "We kiezen niet voor de makkelijkste, maar voor de moeilijkste weg", verklaarde hij eerder.

Sluiten bij absolute noodzaak

Het zou volgens de onderwijsminister vanuit het beleid veel makkelijker zijn om de scholen te sluiten. "Niks is zo gemakkelijk. Maar scholen sluiten is het allerlaatste wat we gaan doen. Onderwijs, het recht op leren, is een essentieel grondrecht."