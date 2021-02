Semi-autonoom schip vaart tussen Zeebrugge en Antwerpen

"Het is het grootste semi-autonome schip dat bovendien op het moeilijkste traject in ons land vaart". Dat zegt Louis-Robert Cool, de CEO van Seafar, dat de technologie ontwikkelde. De eerste vaart van het 110 meter lange containerschip Deseo vond gisteren plaats. Voortaan zal het elke dag op het traject varen. Het wordt daarbij niet bestuurd door de bemanning, maar wel vanuit een controlecentrum van Seafar aan de wal. Dat gebeurt onder meer via 4G en 5G. Op dit moment vaart de Deseo nog met een voltallige bemanning.

Complex traject

De vergunning die het schip voor het langdurige proefproject kreeg in samenspraak met het Vlaams departement Mobiliteit, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en De Vlaamse Waterweg, legt dat op uit veiligheidsoverwegingen. "De Westerschelde is één van de drukst bevaren rivieren ter wereld, de veiligheid primeert", klinkt het. Op termijn is het volgens Cool de bedoeling om de bemanning eerst af te bouwen naar vier en uiteindelijk naar drie, het minimum. In België varen momenteel al zowat zeven semi-autonome schepen volgens Cool. "Maar Deseo is met 110 meter het allergrootste schip op het meest complexe traject: de Schelde en de Belgische kust."