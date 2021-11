Senioren dansen nu al met mondmasker: "Beter dat dan niets"

In danscafés is het dansen met mondmasker of helemaal niet meer dansen. Daar gelden de horecaregels. Leuk is anders, maar het is beter dan een sluiting. Dat horen we in muziekcafé Den Toerist in Meulebeke, tijdens een seniorendansnamiddag.

Daar draagt iedereen nu al een mondmasker tijdens het dansen, ook al gaat de nieuwe maatregel pas zaterdag in.

"Niet uitstellen"

"We wilden dit niet uitstellen", zegt Michael Lanzo, uitbater van Muziekcafé Den Toerist. "We weten hoe het virus in omloop is. We willen de mensen ook beschermen en of het nu vandaag is of zaterdag dat maakt niet uit. We beslisten dus gewoon om het te proberen."

"Beter dat dan niets"

"Niet fijn. Je hebt daar geen adem in. Het enige plezier dat een mens nog heeft nemen ze af door dat mondmasker te verplichten. Ik vind dat erg", zegt één van de dansende senioren.

Toch zijn er minder dansers dan gewoonlijk, maar dat komt eerder door de schrik voor het virus. "Niet zo leuk natuurlijk, maar beter dat dan niets, hé. Als we niet meer mogen dansen is het ook iets."

Maar sommigen blijven ook over het masker positief. "Dat valt echt goed mee. Ik had dat niet gedacht. Eigenlijk moet het nog niet. Nee, maar het is veiliger."

Volgende week zijn veel dansers opnieuw van de partij, zeggen ze.