Senioren herbeleven de sixties dankzij livestream in woonzorgcentrum

Feest in heel wat woonzorgcentra: daar hebben ze via livestream vol sixtiesmuziek, vanuit Het Perron in Ieper.

Bewoners van woonzorgcentra kregen hits van onder andere The Everly Brothers, Elvis Presley, The Beatles en The Hollies te horen. De show was in het Perron, maar was tegelijk te zien in woonzorgcentra verspreid over Vlaanderen en Brussel. Bewoners kregen ook een blik achter de schermen bij de artiesten. (lees verder onder de foto)

Cultuurconnect, het digitaal steunpunt voor de cultuur- en gemeenschapscentra bracht cultuur en entertainment zo bij senioren in hun eigen vertrouwde omgeving, omdat ze anders niet tot bij dat optreden zouden raken. (lees verder onder de foto)

Dankbaar

Het systeem van livestreaming is vaak gebruikt in volle coronacrisis, maar het blijkt ook na de crisis nog belangrijk. "We zijn dankbaar dat we dit met de hulp van Cultuurconnect kunnen organiseren in ons Woonzorgcentrum", zegt Joost Cuvelier, schepen van ouderenzorg in Torhout. Daar was het concert te zien in woonzorgcentrum Sint-Augustinus. "Op die manier draagt de technologische evolutie bij tot ouderenzorg en tot het doorbreken van het isolement van ouderen."