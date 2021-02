Senioren mogen weer meer bezoek krijgen

Het leven wordt er hoe dan ook weer op een kiertje gezet: contacten binnen worden versoepeld en met familie even buiten op stap behoort weer tot de mogelijkheden. In de grote rusthuizen in Oostende bijvoorbeeld kunnen straks vele senioren voor het eerst sinds lang weer meer bezoek ontvangen. Griet Boedt - Directeur Zorg Oostende: “Wij voorzien versoepelingen vanaf morgen en onze mensen kijken daar enorm naar uit. We werken met een systeem van afspraken en we zien dat de afspraken hard binnenlopen. Iedereen krijgt morgen bezoek."

Natacha Waldmann - Schepen van volksgezondheid en welzijn Oostende: “Wij hebben richtlijnen gekregen van het Agentschap zorg en gezondheid die zegt dat er kan versoepeld worden mits voorwaarden. Steeds meer mensen hebben één of twee prikken gekregen en dus zijn ze beter beschermd tegen dat virus.”

Ook een uitstapje naar buiten met iemand uit een rust- en verzorgingstehuis kan weer. En het zet de deur open om terug te keren naar een normaler leven. De rusthuizen beklemtonen wel dat ze heel voorzichtig blijven om elke mogelijke besmetting buiten te houden.