Senioren willen handige Harry's worden

Daarom organiseert het stadsbestuur van Oostende samen met de school Petrus en Paulus basiscursussen huishoudklussen voor senioren. Eerder al konden oudere alleenstaande dames kennismaken met de wondere wereld van de elektriciteit en het sanitair.

Nu zijn de mannen aan de beurt. Want ook zij schreven zich in voor een basiscursus huishoudklussen en daarvan is koken een onderdeel. Verse tomatensoep met balletjes, een kotelet op grootmoeders wijze, bloemkool en een chocomousse. Dat moesten de mannelijke senioren vanmiddag klaar zien te krijgen met de hulp van enkele leerlingen van Petrus en Paulus, campus West in Oostende.