Eén op de drie ongevallen aan overwegen in België gebeurt in havengebied. Omdat cijfer naar beneden te krijgen lanceert Infrabel in samenwerking met enkele navigatieapplicaties, een nieuwe sensibiliseringsactie.

Wanneer vrachtwagenbestuurders die bijvoorbeeld de navigatie app Waze gebruiken in de buurt van een overweg komen, krijgen ze een waarschuwingssignaal. Dat moet hun alertheid vergroten en het aantal ongevallen doen dalen. In de haven van Zeebrugge waren er vorig jaar vier ongevallen aan overwegen. In de verschillende havens waren er 45 ongevallen aan overwegen waarvan 17 in havengebied.