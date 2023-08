Sensoren en camera's meten gladheid van fietspaden in de winter

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat sensoren in fietspaden plaatsen en infraroodcamera's aan fietsbruggen hangen om zo de wintertoestand van de fietspaden in de gaten te kunnen houden. In onze provincie komen er sensoren en camera's in Kortrijk en Wielsbeke.

Ook in de winter kiezen mensen steeds vaker voor de fiets om hun verplaatsingen te maken. Om dat ook in de winter op een veilige manier te kunnen doen, worden er aan de fietsbrug R36 over de Leie in Kortrijk infraroodcamera's geplaatst. Daarbovenop komen er sensoren in de fietspaden langs de Expressweg in Wielsbeke. Bedoeling is om "te weten wanneer er gestrooid moet worden en wanneer onze ploegen moeten uitrukken", zo duidt minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

Afgelopen jaren investeerde Wegen en Verkeer ook in eigen, aangepaste fietspadstrooiers. Dankzij een groot netwerk van wegdeksensoren kent het agentschap de risico's op gladheid van de aanliggende fietspaden. De nieuwe sensoren in de vrijliggende fietspaden en op de fietsbruggen voegen nu extra informatie toe.