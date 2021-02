Sep Vanmarcke derde in Omloop Het Nieuwsblad

Davide Ballerini (Deceuninck-Quick.Step) heeft zaterdag de 76e editie van de Omloop Het Nieuwsblad, met start in Gent en finish na 200,5 kilometer in Ninove, gewonnen. De 26-jarige Italiaan haalde het na een groepssprint. De Brit Jake Stewart werd tweede voor Kortrijkzaan Sep Vanmarcke.

Na amper vijf kilometer wedstrijd zorgden Bert De Backer, Yevgeniy Fodorov, Ryan Gibbons, Matis Louvel en Kenny De Ketele voor de vlucht van de dag. Opmerkelijk was de aanwezigheid van De Ketele. Die werd pas vrijdagavond opgetrommeld door zijn team Sport Vlaanderen-Baloise om Robbe Ghys te vervangen.

Het peloton liet begaan en hierdoor slaagden de vluchters erin om een voorsprong van meer dan 8 minuten bijeen te fietsen. Na verloop van tijd werd het tempo in de grote groep opgevoerd. In aanloop naar de Wolvenberg nam de nervositeit in het peloton toe. Opnieuw met een valpartij tot gevolg. Er kwam daardoor een scheur in het peloton die zich maar bij mondjesmaat herstelde. De vroege vlucht werd tenietgedaan na de beklimming van de Molenberg, de achtste helling van de dag.

Kopgroep met Alaphilippe

Vanuit het peloton trok onder meer Julian Alaphilippe het gashendel open. Er vormde zich bij de laatste passage op de Haaghoek een kopgroep met 13 renners. Daar maakten Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Yevgeniy Fedorov, Christophe Laporte, Kevin Geniets, Thomas Pidcock, Sep Vanmarcke, Olav Kooij, Matteo Trentin, Arjen Livyns en Bert De Backer deel van uit.

De wereldkampioen bleef woekeren met zijn krachten en legde er op de Berendries nog een laagje bovenop. Alaphilippe wrikte zich los van de rest en begon, met nog 31 kilometer voor de boeg, aan een solo. Zdenek Stybar op zijn beurt viel letterlijk weg uit de groep na zijn kopman.

Peloton terug bij Muur van Geraardsbergen

Bij het binnenrijden van Geraardsbergen rechtte Alaphilippe echter de rug en werd hij ingelopen door de achtervolgende groep. Ook het peloton kwam terug en zo kon de hele meute beginnen aan de beklimming van de Muur van Geraardsbergen. Dat was het sein voor Gianni Moscon om even voor de groep te gaan uitrijden. Op de top van de Bosberg, de laatste helling van de dag, was ook hij eraan voor de moeite.

Een groep van zowat 60 renners stoof zo naar de Onderwijslaan van Ninove toe. Deceuninck-Quick.Step regelde het tempo in het peloton. Florian Sénéchal was de laatste man voor Davide Ballerini en zette de Italiaan perfect af. Hij haalde het overduidelijk voor Stewart en Vanmarcke. Ballerini volgt Jasper Stuyven op als winnaar van de Belgische openingsklassieker.

