Sep Vanmarcke wint in Bretagne

Sep Vanmarcke (EF Education First) heeft zondag de Bretagne Classic, met start en aankomst in Plouay, gewonnen. De 31-jarige Anzegemnaar haalde het na een uitval in de slotkilometer uit een kopgroep van drie renners, waaronder Tiesj Benoot.

Op 17 kilometer van de finish versnelden Sep Vanmarcke, Tiesj Benoot en Jack Haig en bouwden een voorsprong van 50 seconden uit. De tegenaanval van een groepje met onder andere Tony Gallopin, Matej Mohoric en Carlos Betancur was tevergeefs.

Net voor het ingaan van de slotkilometer probeerde Tiesj Benoot weg te rijden van zijn medevluchters, maar lukte daar niet in. Sep Vanmarcke kende op 900 meter van de finish meer succes. De West-Vlaming flitste weg en pakte zo de zege. Hij volgt daarmee Oliver Naesen, die de edities in 2018 en 2017 won, op op de erelijst

Voor Vanmarcke is het zijn 8e profzege, de tweede overwinning dit seizoen na een rit in de ronde van de Haut-Var in februari. De overwinning is een opsteker voor Vanmarcke met het oog op het WK in Yorkshire eind deze maand.