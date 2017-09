Seppe is jobstudent van het jaar

In het kader van zijn opleiding Toegepaste Architectuur volgde Seppe een stage bij prefab betonbedrijf Enjoy Concrete in Veurne. Daar was men heel tevreden waardoor Seppe er gedurende een maand ook een vakantiejob mocht doen. Zijn taken bestonden voornamelijk uit werfopvolging. Ondertussen is Seppe er voltijds aan de slag. (tekst gaat verder onder de foto)

Het is al het tiende jaar op rij dat UNIZO en de HR-dienstengroep ADMB de verkiezing van de jobstudent van het jaar organiseren. Ze doen dit om de 'werkgrage' jobstudent en zijn werkgever in de bloemetjes te zetten. Maar vooral dient de wedstrijd om het belang van de jobstudent voor werkgevers te benadrukken.