Serco Groep neemt Clemaco over

Serco Belgium, de Belgische tak van de Serco Group, heeft familiebedrijf Clemaco overgenomen, de partner van het Belgische leger die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de schepen in Zeebrugge.

Serco Group heeft een ruime ervaring in het onderhoud van militaire schepen en werkt voor verschillende grote marinebasissen, waaronder de Amerikaanse marine, de Australische marine en de Royal Navy. Serco Group exploiteert en onderhoudt meer dan 1000 vaartuigen en dit op meer dan 30 locaties over de hele wereld. Serco Belgium heeft in België meer dan 200 mensen in dienst en levert ondersteunende diensten - van onderhoud tot IT-beheer - voor Defensie, de Europese instellingen en internationale organisaties.

Clemaco houdt zich vooral bezig met het onderhoud van de Belgische marineschepen op de marinebasis van Zeebrugge. Het bedrijf levert ook een brede waaier aan diensten en ondersteuning aan andere Belgische overheidsinstellingen, zoals de douane en politie. Clemaco telt 150 medewerkers. Het personeel wordt integraal overgenomen/