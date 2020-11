Serene herdenking op de Hoge Krater

Corona houdt ook Wapenstilstand op de Hoge Krater in Zillebeke niet volledig tegen. Normaal komen hier jaarlijk honderden mensen de overleden helden herdenken. Deze keer is het bijna oorverdovend stil en dat heeft ook z'n impact. Van over de hele wereld kon men wel meeluisteren en kijken.

Zo'n acht miljoen soldaten sneuvelden in de Grote Oorlog ruim een eeuw geleden. Velen van hen in het loopgravendebacle in en rond de IJzer. Hier, op de Hoge Kraterbegraafplaats in Zillebeke, liggen bijna 6.000 gevallen soldaten.

Online alternatief

Ondanks de coronacrisis en de tweede lockdown, worden ze ook dit jaar allemaal herdacht. De volledige ceremonie was online te volgen. Een spijtig, maar handig alternatief in deze dagen.

Die ceremonie werd ook over heel de wereld gevolgd. Veel families vergeten het nooit. "Ze volgen vanuit Schotland, Nederland en zelfs Australië", zegt Niek Benoot van het Hooge Crater Museum. Het werd een ingetogen en sobere plechtigheid voor alle gesneuvelde soldaten aan beide kanten van het front.