Serene kalkoenwake bij Volys Stars in Lendelede

Afgelopen nacht hebben Animal Rights en All For Animals een eerste "kalkoenwake" georganiseerd bij het slachthuis Volys Star in Lendelede.

Die is volgens de Els Van Campenhout, de woordvoerster van 'Stop de slacht' van Animal Rights, "heel goed verlopen". "Er waren ongeveer 25 activisten aanwezig", zegt Van Campenhout. "We hebben twee vrachtwagens gezien en hebben ruim de tijd gekregen om met de dieren te kunnen zijn." Volgens de woordvoerster zagen de kalkoenen er vuil en bleek uit. "Sommigen hadden ook wonden aan hun poten", voegt ze eraan toe. De actie is volgens Van Campenhout dus goed verlopen en resulteerde in schokkende beelden. "We hebben een livestream gemaakt en meerdere andere beelden", zegt ze.

"Foto's op vleesverpakkingen niet realistisch"

Ook het slachthuis Voly Star bevestigt het goede verloop van de actie. "Er zijn op voorhand afspraken gemaakt met de gemeente en de politie om alles sereen te laten verlopen. Het was heel nauwgezet opgezet, dus verliep alles vlot", zegt marketingmanager Ward Vandorpe. "We staan zelf achter alles van dierenwelzijn", voegt Vandorpe toe. "Volys heeft een Animal Welfare Officer die daarvoor instaat." Animal Rights organiseert geregeld dergelijke wakes, maar dit is was eerste 'turkey vigil' of kalkoenwake in België, benadrukt Van Campenhout. De organisatie hoopt hiermee "mensen ervan bewust te maken dat de foto's op de verpakkingen van vlees niet de realiteit zijn". "De dieren lopen niet gelukkig rond in een weide. Ze zijn vaak vuil, hebben wonden en zien het licht nauwelijks voordat ze aan het slachthuis geraken."