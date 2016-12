Serpentarium vangt reptielen Aquatopia op

De nieuwe eigenaars van het complex, een investeringsmaatschappij, besloten onlangs om het aquarium op te doeken. 2.500 vissen, reptielen, amfibieën en ongewervelden worden zo 'dakloos'. De Zoo wil dat naar eigen zeggen niet laten gebeuren. Zelf zal de Zoo alvast de helft van de vissen van Aquatopia opvangen in het eigen rifaquarium en verschillende reptielen in het Serpentarium van Blankenberge, een zusterbedrijf van de Zoo.

Voor de zeeschildpadden en de haaien zoekt de curator van de Zoo een optie dicht bij huis - bijvoorbeeld in Nederland of Frankrijk - om het transport van de dieren zo kort mogelijk te houden. "We zijn blij dat we kunnen helpen en we gaan ervoor zorgen dat elk beestje op een goede plaats terechtkomt", zegt Zoo-curator Philippe Jouk. "Het is een huzarenstuk om zoveel dieren op zo'n korte tijd een nieuwe, goede thuis te geven, maar met onze kennis en contacten overal in Europa moet dit zeker lukken."