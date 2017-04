Stadslab RSL is een project waarbij mensen uit Roeselare brainstormen over de toekomst van de stad. Vanaf vandaag is dat stadslab niet langer alleen een denklabo maar krijgt het ook een echte plaats in het midden van de stad: een serre op de Munt.

Om de inspiratie al wat te doen groeien richt Stadslab RSL enkele experimentele activiteiten in: zo brengt er iemand de nacht door om na te gaan of je in Roeselare nog veel sterren aan de hemel kan bewonderen of dat de luchtvervuiling de bovenhand neemt. Morgen sluiten telkens twee personen die elkaar niet kennen zichzelf een kwartier op in de serre om samen plannen te bedenken over de toekomst van hun stad.