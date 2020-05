Serval Thor ontsnapt in Oostende

Gisterenmorgen ontsnapte serval Thor uit een woning langs de Spalaan in Oostende. Servals zijn mini-jaguars en leven normaal gezien in de Afrikaanse savanne.

Gisteren lanceerde Megan Desaever, bekend van Temptation Island, het merkwaardige bericht dat haar serval, een mini-jaguar, uit hun woning in Oostende was ontsnapt. Het is een wild dier en is dus mogelijk gevaarlijk. Volgens de eigenaars is het daarom ook geen goed idee om het dier zelf te proberen vangen. Wie het dier opmerkt, kan daarom beter de eigenaars verwittigen.

Het is in België nochtans verboden om servals als huisdier te houden. De oproep kon dan ook op heel wat negatieve commentaar rekenen. Megan maakt zich echter sterk door het feit dat ze over een vergunning beschikt.

Tracker

Hoe serval Thor kon ontsnappen is niet duidelijk. Het dier draagt gewoonlijk een tracker, maar die lag op het moment van de ontsnapping op te laden.

Thor zou gisteren al gezien zijn aan de andere kant van de stad, maar kon nog niet gevangen worden. De eigenaars loven wel 1.000 euro uit aan de vinder van Thor.