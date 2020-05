Mini-jaguar Thor is terecht. Vrijdagmorgen ontsnapte de serval uit een woning langs de Spalaan in Oostende.

Vrijdag lanceerde Megan Desaever, bekend van Temptation Island, het merkwaardige bericht dat haar serval, een mini-jaguar, uit hun woning in Oostende was ontsnapt. Het is een wild dier en is dus mogelijk gevaarlijk. Volgens de eigenaars was het daarom ook geen goed idee om het dier zelf te proberen vangen.

Nu blijkt dat Thor al die tijd in de tuin zat, goed verscholen tussen de bomen en de struiken. De serval liet zich pas weer opmerken toen hij honger had.