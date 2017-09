Shoppen in Roeselare? Laat je kinderen in de kerk.

Om het weekendshoppen in Roeselare aantrekkelijker te maken, is de stedelijke jeugddienst met een opmerkelijk initiatief gestart: elke eerste zaterdagnamiddag van de maand zijn de kinderen van shoppende ouders welkom in de kinderopvang in de Sint-Amandskerk.

In de kerk staat een heel team klaar om er een leuke namiddag van te maken. Vandaag was de eerste editie, maar het nieuwe concept van kinderopvang is duidelijk nog niet ingeburgerd, want er daagden slechts enkele ouders met kinderen op. Voor vijf euro kunnen ouders hun kinderen een hele namiddag in de kerk achterlaten.

De Roeselaarse kinderopvang is een proefproject. Vanaf volgende maand komt er nog een apart hoekje waar ouders hun baby kunnen verzorgen.