Siberische aardgasinstallatie vertrekt vanuit Zeebrugge

De constructies zijn op weg naar Noord-Siberië naar de Yamal LNG-terminal. Daar wordt een mega-installatie gebouwd om het aardgas vloeibaar te maken dat er in de buurt wordt bovengehaald. De constructies worden in Zeebrugge aan boord geladen van schepen die het Siberische ijs kunnen trotseren. In de loop van dit jaar moet de fabriek om aardgas vloeibaar te maken klaar zijn.

Zeebrugge wordt straks een belangrijke schakel in de distributie van het uit Siberië aangevoerde Yamal gas. "Als de fabriek in orde is en het aardgas vloeibaar gemaakt is, spelen we ook een rol bij het vloeibaar aardgas dat hier bij Fluxys onze aardgasterminal zal binnenkomen om dan van hieruit ook verder te vertrekken", zegt Joachim Coens van het havenbestuur. Eind 2018 wordt dan de eerste levering vloeibaar aardgas vanuit Siberië in Zeebrugge verwacht.