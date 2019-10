Sidderen en beven op Zombie Trail in Staden

Binnenkort is het Halloween, en dat zullen de deelnemers van de Zombie Trail in Staden geweten hebben.

In Staden hebben meer dan 2000 mensen gisteravond de “Zombie Trail” gelopen of gewandeld. Het is een griezeltocht van ongeveer 5 kilometer met zorgvuldig ingerichte decors, waarop 261 figuranten de deelnemers de stuipen op het lijf jagen.

"Het concept is dat we het eigenlijk niet voor onszelf doen", zegt Wouter Van Vooren, mede-organisator van de Zombie Trail. "De opbrengst wordt volledig geschonken aan goede doelen. We werken ook samen met een twintigtal verenigingen, die allemaal een stukje van de koek krijgen."