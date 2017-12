Siebe is jong technologietalent van het jaar

Siebe Broidioi van de Vrije basisschool ’t Biekorfje in Aalbeke is één van de drie ‘grootste jonge technologietalenten’ van België en Nederland.

De drie ontvingen uit handen van vicepremier Jan Jambon de gouden medaille tijdens de finale van de zevende editie van de Junior STEM Olympiade. Zij waren de beste in een theoretische test en vier praktische proeven waarmee hun inzicht in STEM (wetenschap, technologie, ingenieurskunde, wiskunde) werd getest. Deze wedstrijd is er voor kinderen uit het zesde leerjaar met een passie voor exacte wetenschap en technologie.

Aan de wedstrijd deden meer dan 16.000 kinderen meer uit 536 scholen.