Siemens naar Oostende voor pré-montage windmolens

Vanop de Rebo-terminal in de Oostendse haven zullen de verschillende onderdelen van de windturbines voorgemonteerd en klaargezet worden. Daarna worden ze op een schip geladen en in zee geïnstalleerd worden. Volgens Siemens is de terminal strategisch gelegen en vlot bereikbaar. De voorbereidingen van deze grote werf zijn al gestart, de aanvoer en pré-montage van de windturbines starten begin 2018 en zullen een volledig jaar in beslag nemen.

Er wordt daar een nieuw gebouw voorzien voor het serviceteam dat voor minstens 17 jaar zal instaan voor het onderhoud van de windturbines. Daarvoor gaat Siemens lokale techniekers en veiligheidscoördinatoren aanwerven. Siemens zal hiervoor ook nauw samenwerken met het havenbestuur en lokale partners zoals GeoSea, Deme en Rebo.